Déjà assurer de se maintenir, Everton a contraint Luton au nul (1-1) ce vendredi en ouverture de la 36e journée de Premier League.

Quelques jours après avoir officiellement obtenu son maintien suite à sa victoire contre Brentford (1-0), Everton, après trois matchs d’affilée à Goodison Park, se déplaçait ce vendredi au Kenilworth Road pour y défier Luton Town. Objectif pour les partenaires d’Idrissa Gana Gueye : ne pas jouer « les amis » pour les Hatters mais enchaîner un quatrième match sans défaite.

C’est chose faite puisque les Toffees ont accroché un nul de parité (1-1) dans cette rencontre comptant pour la 36e journée de Premier League. Pour une fois, Gana Gueye n’a pas marqué. C’est donc Dominic Calvert-Lewin qui s’est chargé d’ouvrir le score sur penalty pour Everton (24e). Luton a réagi et égalisé par l’intermédiaire d’Elijah Adebayo, buteur à la 31e minute.

En seconde période, on aurait pu croire à un relâchement d’Everton, eux qui n’ont donc plus rien à jouer. Mais non, les Toffees sont restés disciplinés en défense et ont repoussé toutes les offensives locales. Du coup, avec ce match nul bien frustrant, Luton rate l’occasion de sortir de la zone rouge. Dix-huitièmes, les Hatters joueront le maintien contre West Ham et Fulham.

1-1

