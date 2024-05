Flying Star remporte enfin deux victoires consécutives en championnat et se rapproche des play-offs. Les Filles d’Ibrahima Ndiaye ont réussi à battre l’UCAD SC par 48 à 42, soit un écart de 6 points, lors du 12e tour du championnat national 1 féminin de basket au stadium Marius Ndiaye, un succès très important à deux journées de la fin de la saison régulière.

En cette fin du championnat, certaines équipes sont plus motivées que jamais à se qualifier pour les play-offs, comme Flying Star qui réalise une série parfaite lors des dernières journées avec deux victoires consécutives. Dans un match qui opposait deux équipes qui ont remporté leur match lors de la dernière journée et qui souhaitaient continuer à se rapprocher des places qualificatives pour les play-offs. À la pause, l’UCAD SC l’emporte par un point d’avance, 24 à 23.

Lors de la reprise, les deux équipes se sont mises à fond, livrant une bataille acharnée. Malgré une défaite lors de la première mi-temps, Flying Star n’a pas abandonné et a continué à faire preuve de courage, ce qui a porté ses fruits. Étant donné que les coéquipières de Yaye Awa Diop ont parfaitement renversé les Insepiennes sur le score de 25 à 18 pour sceller définitivement leur victoire, leur septième de la saison. Après avoir remporté la victoire face à Bopp lors d’un match haletant lors de la dernière journée (J11), l’UCAD ne pourra pas enchainer et retombe à nouveau, ce qui complique la tâche pour se qualifier pour les play-offs.

Cette victoire rapproche de plus en plus Flying Star des play-offs, le plaçant ainsi à la 5e place et devra remporter ses deux prochains matchs tout en espérant un faux pas de CEMT pour prendre la 4e place. D’un autre côté, l’UCAD SC, qui se classe 7e au classement, s’éloigne des play-offs après cette défaite, ce qui rend très difficile pour les Insepiennes de terminer au top 4.

Wiwsport.com