Le derby tendu entre Chelsea et Tottenham a vu les Blues s’imposer 2-0, avec un but décisif de l’attaquant sénégalais Nicolas Jackson. Cette réalisation a non seulement scellé la victoire de son équipe mais a également marqué un tournant dans l’histoire de la Premier League.

Le match était serré, avec Chelsea prenant l’avantage grâce à un but opportuniste de Trevoh Chalobah à la 24ème minute. Cependant, c’est le moment de gloire de Nicolas Jackson qui a illuminé la soirée. Dans les dernières minutes du match, sur un coup franc repoussé par la barre transversale, l’attaquant sénégalais a su faire preuve d’agilité pour marquer de la tête.

Avec ce but, Nicolas Jackson a inscrit son 11ème but de la saison en Premier League. Ce chiffre est d’autant plus significatif car il le place devant la légende Didier Drogba. En effet, l’attaquant sénégalais a désormais battu le record de son idole, qui avait inscrit 10 buts lors de sa première saison avec le club en 2004.

Malgré les critiques qu’il a pu recevoir pour ses occasions manquées, l’ancien joueur de Villarreal auteur de 11 buts et quatre passes decisives a su faire taire les sceptiques en se positionnant comme le deuxième meilleur buteur de Chelsea en Premier League, derrière Cole Palmer qui compte 20 buts. Avec encore quatre matchs à disputer, il a l’opportunité de poursuivre sur sa lancée et de renforcer davantage sa position au sein de l’équipe.

