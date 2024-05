La Sococim a bouclé avec succès la 37e édition de la Coupe d’Afrique des Clubs Champions Dames de l’édition 2024. L’équipe d’Amadou Séne a battu les Algériennes de Mechaal Bejaia par 3 sets à 0, une victoire qui permet aux Sénégalaises de terminer à la 9e place du classement de la compétition.

La Sococim ne s’est pas qualifiée pour la finale de ce tournoi, mais elle a tout de même terminé parmi les meilleures équipes de la compétition en terminant 9e sur les 15 équipes présentes. En outre, c’est la rencontre la plus fructueuse de Sococim depuis le début de la compétition, en remportant successivement les trois sets. Bien que le premier set ait été très serré, la bande de Marieme Diagne a fini par prendre le dernier mot en l’emportant par 25 – 23.

Au deuxième et troisième sets, le même scénario s’est répété, car la Sococim a continué de jouer, ce qui a été bénéfique et a permis aux Verts et Blancs de prendre leur distance lors de cette rencontre. Enfin, les Algériennes, dépassées, sont largement battues par 25 à 19 et 25 à 17, soit 3 sets à 0.

Les Algériennes de Mechaal Bejaia, quant à elles, se classent à la 10e place, juste derrière Sococim.

Wiwsport.com