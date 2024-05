La Sococim s’impose pour la deuxième fois en Coupe d’Afrique des Clubs Champions. En réalité, les jeunes filles d’Amadou Séne ont simplement battu les Nigérianes du Nigéria Customs ce jeudi en match de classement, sur le score de 3 sets à 2. Une victoire qui donne à Sococim la possibilité de continuer son rêve de terminer dans le top 9, ce qui serait un soulagement étant donné leur départ dans cette compétition.

Après un début de tournoi très décevant pour la Sococim, elle a finalement remporté deux victoires de rang après celle remportée ce mercredi contre Béjaia. Les coéquipières de Marieme Diagne ont réussi à récidivé ce jeudi en battant Nigéria Customs. Les Nigérianes ont remporté le premier set dans un match très disputé, où les deux équipes se sont énormément battues.

Lors du deuxième et du troisième set, les deux équipes ont accéléré le rythme afin d’éviter un revers qui serait fatale. À l’issue de ces deux sets, chacune de ces équipes en a gagné un, ce qui donne un score de 2 sets à 1, les Nigérianes. Finalement, pour les deux derniers sets, la Sococim a retrouvé sa forme en étant extrêmement efficace, ce qui lui a permis de renverser son adversaire en remportant successivement les quatrième et cinquième sets par 25 à 20 et 25 à 11, et au final, Sococim fait le hold-up en dominant le match par 3 sets à 2.

Lors du match de ce vendredi, la Sococim affrontera Mechaal Bejaia d’Algérie, qui a battu l’autre équipe algérienne AS Bejaia 3-1 sets à 0. C’est à 13 heures GMT que se joue le match de classement de la 9e à la 10e place.

