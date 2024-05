Le gouvernement était bien représenté ce matin à la cérémonie de levée du corps de Gaston Mbengue à l’hôpital Princpale de Dakar. Le chef de cabinet du président, Pape Mada Ndour a ainsi transmis les condoléances du président Bassirou Diomaye Faye et du gouvernement à la famille éplorée. Il était accompagné d’autres dignitaires du régime.

“Nous sommes venus présenter les condoléances du président de la république et de son gouvernement au nom du Sénégal et nous avons une pensée particulière pour Madame Aminata Mbengue Ndiaye. Nous adressons également nos condoléances au monde au sport. Le Président de la République nous a chargé de le représenter car il préside en ce moment même un conseil des ministres. Gaston était un homme avec plusieurs casquettes et il a gagné tous les combats qu’il a mené. Nous espérons qu’on va encore se remémorer de lui pendant très longtemps et qu’il sera un exemple pour toute la jeunesse sénégalaise”

Wiwsport.com