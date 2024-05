Le roi des arènes a rendu un dernier hommage à “son ami” Gaston Mbengue décédé ce mercredi. Sur Lutte TV, Modou Lô a souligné la générosité et l’ouverture d’esprit du Don King de la lutte sénégalaise.

“Nous prions pour que Dieu l’accueille au paradis. Gaston est un soldat tombé sur le champ de bataille car même durant sa maladie il faisait toujours en sorte que les choses aillent pour le mieux. J’entretenais une relation privilégiée avec lui, c’était mon ami. On discutait très souvent et c’était quelqu’un qui se souciait beaucoup de la situation des lutteurs. Mon début de carrière et mon ascension est passé entre ses mains avec le tournoi du CLAF. Je ne le remercierai jamais assez (…)”.

