L’OM devra l’emporter en Italie pour se qualifier en finale. Au terme d’un match équilibré, les Marseillais ont dû se contenter d’un nul (1-1) face à l’Atalanta Bergame, ce jeudi 2 mai, en demi-finale aller de Ligue Europa.

Tout reste à jouer pour l’Olympique de Marseille pour retrouver la finale de la Ligue Europa. Dans une ambiance électrique au Stade Vélodrome, les hommes de Jean-Louis Gasset ont été à la hauteur mais ont dû se contenter d’un match nul face à l’Atalanta (1-1) ce jeudi, lors de la demi-finale aller de la Ligue Europa. Un résultat en demi-teinte pour les Phocéens, qui auraient espéré mieux au regard de la physionomie de la rencontre.

Malgré un début de match difficile avec une ouverture du score des Italiens par l’intermédiaire de Scamacca, l’OM a rapidement réagi grâce à une frappe splendide de Chancel Mbemba (20e). Cependant, malgré une nette domination en seconde période et quelques occasions franches, notamment un but refusé pour hors-jeu et une frappe sur la barre, Marseille n’a pas réussi à trouver la faille dans la défense solide de l’Atalanta.

Les deux équipes se retrouveront dans une semaine à Bergame pour départager lequel décrochera le précieux billet pour Dublin afin affronter en finale l’Olympiakos ou Aston Villa. Dans ce duel entre Anglais et Grecs, c’est le Club du Pirée qui pris les devants pour la finale puisqu’il a réalisé une énorme surprise en allant s’imposer 4 buts à 2 au Villa Park. Les Villans d’Unai Emery devront alors renverser les choses au Stade Karaïskaki.

⏱️ 90+2’ | #OMAtalanta 1️⃣-1️⃣ Au terme d’une rencontre rythmée par de nombreuses occasions, l’OM et l’Atalanta se quittent sur un score de parité.

