Les derniers matchs des 16èmes de finale de la Coupe du Sénégal ont réservé leur lot de surprises, avec notamment les éliminations de Génération Foot et de l’US Gorée.

L’événement marquant de ces rencontres a été l’élimination de Génération Foot, défaite par le Casa Sport aux tirs au but après un match nul vierge (0-0, tab 5-4). Pour l’Académie sénégalaise, qui comptait sur la Coupe du Sénégal pour sauver sa saison, cette élimination est un coup dur. Une saison à oublier pour les joueurs de Djiby Fall, qui après avoir remporté le championnat la saison précédente, se retrouvent désormais à lutter pour le maintien.

Au stade Djibaly Bakhayokho, l’US Gorée, équipe de Ligue 1, a été vaincue par le CNEPS Excellence (division 2). Les Thiessois ont renversé les partenaires d’Ousmane Mbengue aux tirs au but après un match nul (1-1) à l’issue du temps réglementaire. Dans le duel opposant deux équipes de Ligue 2, ce sont les Douaniers qui ont pris le dessus sur le Thies FC sur le plus petit des écarts (1-0).

La victoire la plus large de la journée a été enregistrée lors de la confrontation entre Africa Foot et Jeanne d’Arc, avec une nette victoire de Jeanne d’Arc sur Africa Foot, 3-0. Dial Diop a également validé son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du Sénégal après sa victoire contre le Cayor Foot (1-0). Le même score a également séparé Avenir Dakar et Keur Madior.

wiwsport.com