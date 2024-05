Le Torino Women de Mame Diarra Gueye a remporté une victoire décisive ce mercredi en phase aller des play-offs. Effectivement, Torino Women s’est logiquement imposé face à l’autre Torino sur le score de 3 buts à 2 à domicile lors de la première manche des quarts de finale, prenant ainsi un léger avantage avant la manche retour.

Après avoir terminé la saison régulière avec la meilleure performance de la saison, Torino Women commence également les play-offs sur une bonne note en remportant la victoire à domicile, même si le score est trop serré par rapport à leurs matchs précédents, où elles dominanient largement leur adversaire.

Dans ce type de matchs, les formations sont pratiquement identiques et toutes les équipes se valent, car ce sont les quatre premières équipes de la poule A et B qui se réunissent pour la montée en première division la saison prochaine. Pendant que M.D.Gueye et son équipe attendent la manche retour prévue le dimanche 5 mai, elles pourront aborder cette seconde manche avec une grande tranquillité après leur succès.

