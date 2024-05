Figure de la lutte sénégalaise avec sa structure « Gaston Production », Gaston Mbengue est décédé mercredi à l’âge de 73 ans. Natif de Louga, l’illustre promoteur est aujourd’hui célébré notamment par plusieurs acteurs de la lutte sénégalaise.

La perte d’un grand engendre toujours son lot d’hommages. Lui était un très grand, et ce n’est pas pour rien qu’il est parti un 1er mai, fête du Travail. Mercredi soir, Gaston Mbengue est décédé à l’âge de 73 ans. Figure emblématique de la lutte sénégalaise notamment grâce à sa structure de promotion « Gaston Production », le défunt natif de Louga a marqué bien plus que son empreinte et laisse derrière lui une marque indélébile dans son sport fétiche. Aujourd’hui, il est regretté et les réactions à la suite de son décès affluent sur les médias.

« Si la lutte est arrivée à ce niveau, c’est grâce à lui »

Parmi les nombreux lutteurs sénégalais qui ont eu à lutter dans un combat organisé par Gaston Mbengue, il y a bien évidemment Ibrahima Dione, plus connu sous le nom de l’Arène « Gris Bordeaux ». L’actuel président de l’Association des lutteurs sénégalais rend hommage à un homme qui « laisse derrière lui un bel héritage ». « Je suis choqué, déplore l’ex « Tigre de Fass » sur les ondes de la Radio Futurs Médias/RFM. C’est une très grande tristesse pour le monde sportif sénégalais est une très grande perte pour la lutte sénégalaise. Il a énormément contribué pour le développement du sport, particulièrement la lutte. Si aujourd’hui certains lutteurs sénégalais sont arrivés à un certain niveau de leur carrière, c’est grâce à Gaston. Je ne pense pas qu’un autre promoteur arrivera à réaliser ce qu’il a réalisé. Mais heureusement, il laisse derrière lui un bel héritage, avec son fils Makane Mbengue. »

Un autre ancien lutteur, Manga 2, ne dira pas moins. « Si la lutte est arrivée à ce niveau, c’est grâce à lui. Ce n’est pas pour rien qu’on le surnommait le « Don King » de la lutte sénégalaise. Il adorait notre culture, et bien évidemment notre sport national qui est la lutte. À chaque fois qu’il trouvait la lutte en en difficulté, il mettait ses moyens pour la relever. Moi, Manga 2, il a organisé plusieurs combats pour moi. Personne ne fera ce qu’il a fait pour la lutte sénégalaise. Nous prions pour le repos éternel de son âme, et présentons nos condoléances à toute la population sénégalaise. C’est une très grande tristesse. C’est un monument de la lutte sénégalaise qui nous quitte ».

« Un modèle pour le développement économique »

On ne peut parler de lutte sénégalaise sans parler de Gaston Mbengue. Mais pour évoquer bien cette lutte, dans les points, il y a surtout à côté les communicateurs et reporters. Parmi eux, El Hadji Becaye Mbaye. Ce dernier était proche de Gaston. Il lui rend hommage. « Gaston a beaucoup œuvré pour le pays, estime l’une des plus fortes voix de ce sport, toujours sur la RFM. Il était l’ami de tout le monde, non seulement dans le sport, mais aussi dans la politique. Il avait une entrée partout. C’est une très bonne personne. Il s’est battu contre le chômage. La presse a aussi perdu, parce que Gaston était quelqu’un qui avait une bonne affinité avec la presse ».

Si son fils Makane Mbengue est déjà sur ses traces, Gaston peut, là-haut, être fier d’avoir inspiré plusieurs jeunes promoteurs. C’est le cas notamment de Pape Abdou Fall. La président de la structure « Pape Abdou Fall Production » évoque un modèle pour tout Sénégalais. « Gaston est un patriote. Il aime beaucoup son pays. C’est un modèle pour tous les sénégalais. Si j’ai eu le courage de faire mon entrée dans la lutte, c’est grâce à lui. Je l’ai toujours dit, c’est lui qui m’a inspiré. Idem pour les autres promoteurs de lutte. C’est un modèle pour la jeunesse et pour le développement économique. Il a tout œuvré pour la jeunesse sénégalaise. Je présente toutes mes condoléances aux Sénégalais qui perdent un digne fils, quelqu’un qui s’est toujours battu pour son pays ».

