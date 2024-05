Les 16es de finale de la Coupe du Sénégal joués ce mercredi ont rendu leurs verdicts. Le Jaraaf, Teungueth FC, Dakar Sacré-Cœur et l’AS Pikine ont su se qualifier malgré des confrontations tendues. Des performances remarquables ont également été réalisées par d’autres équipes, telles que Férus de Foot de Louga et Jamono Fatick.

Ce mercredi, le Jaraaf, tenant du titre, a dû batailler ferme pour se défaire de Haayo des Agnam à Matam. Après un match nul accroché 1-1, c’est aux tirs au but que le club de la medina a assuré sa qualification, l’emportant finalement 5-4. Teungueth FC, leader incontesté de la Ligue 1, a confirmé sa suprématie en s’imposant sans trembler 3-0 face à l’AS Bambey. En revanche, Dakar Sacré-Cœur a connu quelques difficultés avant de finalement sortir vainqueur face à la modeste équipe de Sandiara FC sur le score de 4-2 aux tirs au but, après un match nul 0-0. Le duel entre équipes de Ligue 1 a tenu toutes ses promesses, avec l’AS Pikine éliminant le Stade de Mbour aux tirs au but, après un match nul 0-0 (6-5 aux tirs au but).

La magie de la Coupe a également opéré pour Férus de Foot de Louga, équipe de division régionale, qui a réalisé l’exploit de se hisser en 8es de finale en battant Guelewaars de Fatick 1-1 (5-3 aux tirs au but). Jamono Fatick a dominé sans appel Africa Promo Foot sur le score net de 3-0. Enfin, dans le choc entre équipes de Ligue 2, l’ASC HLM de Dakar a su se défaire de l’AJEL de Rufisque aux tirs au but, après un match nul 0-0 (4-2 aux tirs au but). La magie de la Coupe a également opéré pour Férus de Foot de Louga, équipe de division régionale, qui a réalisé l’exploit de se hisser en 8es de finale en battant Guelewaars de Fatick 1-1 (5-3 aux tirs au but).

Kaffrine – Don Bosco 4-0

Teungueth FC – AS Bambey 3-0

Haayo des Agnam – Jaraaf 1-1(4tab5)

Sandiara FC – Dakar Sacré Cœur 0-0 (2tab4)

ASC HLM de Dakar – AJEL de Rufisque 0-0( 4tab2)

AS Pikine – Stade de Mbour 0-0 ( 6tab5)

AC Férus de Foot – Guelewaars 0-0(5tab3)

Africa Promo Foot – Jamono Fatick 0-3

