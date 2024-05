L’Académie de Football Darou Salam a réalisé un exploit remarquable en décrochant sa place en National 1 après une victoire éclatante contre Darou Salam FC, avec un score impressionnant de 5-0.

Alors qu’il reste encore deux journées à disputer, l’AF Darou Salam a assuré sa montée en national 1. Cette performance exceptionnelle a été rendue possible grâce à une victoire convaincante contre Darou Salam FC lors de la 20e journée de National 2, marquée par un triplé impressionnant de Papa Magueye Gaye, ainsi que des buts de Alassane Gueye et Jean Da Silva. Avec 40 points au compteur, soit 4 points de plus que son poursuivant Bulders qui en totalise 36, le club basé à Dakar est assuré de terminer parmi les deux premières places, synonyme de montée en National 1.

Ainsi, l’académie dirigée par Mbacké Galass commence à se faire un nom parmi les institutions formant des talents sénégalais, ayant notamment fourni plusieurs joueurs internationaux sénégalais tels que Samba Diallo et Pape Daouda Diong, qui ont brillé au sein des équipes jeunes du Sénégal. Cette montée devrait accroître la visibilité de cette formation qui ambitionne, dans les années à venir, de briller au plus haut niveau du football sénégalais.