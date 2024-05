Face à la presse ce mardi pour son “Open Press” avant son combat contre Eumeu Sène dimanche 5 mai, Sa Thiès a livré sa dernière bataille verbale où il s’est montré très confiant pour venir à bout de “Tay Shinger”.

“Eumeu Sène ? L’affronter est un grand honneur pour moi mais ce qui m’importe c’est de le battre et de passer à autre chose. J’ai rêvé pendant longtemps de devenir un grand champion et ce rêve va débuter avec une victoire contre Eumeu Sène. J’étais heureux quand je l’ai vu hier (lundi) lors de son Open Press car sa forme physique m’arrange. La bagarre dans ce combat ? Tout ce que je peux dire c’est que je ne suis pas Tapha Tine ( dominé dans la bagarre par Eumeu Sène). On n’a pas la même morphologie et on ne peut pas faire le lien entre Tapha Tine et moi. Je suis plus rapide que lui et je suis capable d’esquiver les coups (…) Je n’ai aucune pression dans ce combat. Je suis serein et je crois à la victoire. Un derby Pikine v Guédiawaye? On a plus de résultats à l’arène national que les lutteurs de Pikine et j’espère que ça va continuer ainsi.”

