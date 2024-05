On s’était habitué à voir au moins un Sénégalais à chaque fois qu’une équipe se distinguait en Europe. Les footballeurs sénégalais avaient pris coutume d’investir les plus grands clubs des plus grands championnats du vieux continent. Mais pour cette saison 2023-2024, les chances de voir un Lion être sacré dans une grande compétition sont comptées et il faudra des exploits bien sûr.

Depuis presque une décennie, les internationaux sénégalais ont pris place à la table des plus grandes stars du football planétaire. Acteurs décisifs lors des sacres des plus grandes écuries européennes, Idrissa Gana Gueye, Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Édouard Mendy ou encore Kalidou Koulibaly ont dignement fait flotter les couleurs du Sénégal au panthéon mondial. D’ailleurs, de telles performances et succès les ont permis de s’offrir des rangs de marque comme une deuxième place au classement du Ballon d’Or France Football, 2e au Trophée Yachine, The Best du Meilleur Gardien, deux Ligue des champions pour le Sénégal (2019 et 2021) …

Quid de Sadio Mané dont les statistiques ont fait les beaux jours de l’attaque infernale de Liverpool aux côtés de Firmino et de Mo Salah ? Quid de Édouard Mendy dont les cleansheets ont porté Chelsea vers son 2e sacre en Ligue des Champions, de manière inédite ?

Champion d’Europe 2019 avec les Reds, 3 fois finaliste de la plus prestigieuse compétition européenne de clubs et champion d’Angleterre en 2020 pour le premier titre de Liverpool en Premier League, Sadio Mané avait hissé la barre trop haute et donnait souvent aux supporters sénégalais, des espoirs de grande gloire en fin de saison. La rude concurrence avec Manchester City, le titre de co-meilleur buteur de la plus grande ligue de football au monde, sont des marques indélébiles qui font froidement remarquer que la flamme n’est plus ce qu’elle était pour le Sénégal. Pour l’actuel numéro 10 de Al Nassr, le sacre avec le Bayern Munich en Bundesliga la saison dernière (2023) avait retardé le congé, au lendemain de la finale de Ligue des champions perdue contre le Real, son dernier match européen sous le maillot de Liverpool.

Neuf cleansheets enregistrés lors de ses 12 premiers matchs de Ligue des Champions : un record ! Mendy a été l’élément X du collectif de Thomas Tuchel – meilleure équipe européenne à l’issue de la saison 2020-2021. En Premier League, si le champion d’Afrique n’a pas réussi à soulever un titre, ses performances ont fait parler de lui avec ses envolées réflexes. En deux saisons, bien avant les démons de Chelsea, le portier des Lions a mis tout le monde d’accord en Angleterre. Malheureusement, sa méforme dans les cages des blues a précipité son départ vers le Golf, dans la Saudi Pro League sous les couleurs de Al Ahli. L’ancien Rennais est désormais loin des soirées folles européennes ou encore de la ferveur de la Premier League.

En 2020, Idrissa Gana Gueye a grandement contribué à la grande marche du Paris Saint-Germain vers sa première finale de C1. Une finale perdue contre le Bayern Munich mais qui n’a pas pu éclipser le rôle joué par Gana Gueye, le chouchou de Thomas Tuchel. On se rappelle encore de ses grosses prestations contre le Real Madrid où il avait, à lui seul, éteint l’entrejeu madrilène : Kroos, Modric et Casemiro. À deux reprises, Idy a été sacré champion de France sous les couleurs parisiennes (2020 & 2022). Aujourd’hui à Everton, le milieu de terrain sénégalais est loin des enjeux majeurs d’Europe. Au contraire, il a aidé son club à assurer le maintien en Premier League.

Aucun Sénégalais ne sera champion cette saison dans les 5 plus grands championnats européens

À ce jour du 30 Avril 2024, le PSG est champion de France, le Bayer Leverkusen est champion d’Allemagne, l’Inter Milan est champion d’Italie, le Real est quasi champion d’Espagne et la Premier League se dispute entre City, Arsenal ou Liverpool. Dans ces équipes du 5 majeur, aucun joueur sénégalais ne figure dans leur effectif. Presque Inédit ! Il y avait, à chaque fois au moins, un sénégalais sacré champion dans l’un de ces 5 grands champions européens depuis quelques années. Ou encore, si tel n’était pas le cas, en Ligue des Champions, un Sénégalais était sacré.

Bouna Sarr et le trio marseillais pour nourrir les espoirs en Europe

Loin de jouer les premiers rôles au Bayern Munich, Bouna Sarr est pourtant le seul Sénégalais encore en lice dans la plus prestigieuse des compétitions de clubs européennes. Sans la moindre minute depuis le début de la campagne de C1 et blessé depuis 4 mois, Bouna est en mode récupération et pourrait revenir avant la fin de saison, sa dernière certainement en Bavière. Le défenseur des Lions est en fin de contrat. Alors que le Bayern Munich joue les demi-finales de la Ligue des Champions contre le Real Madrid, il est peu probable de le revoir en compétition, même si le Bayern passe en finale (2-2 contre le Real au match aller).

À une étage inférieure, l’Olympique de Marseille est en demi-finale de la Ligue Europa contre l’Atalanta Bergame. Ce rendez-vous est une double chance pour Pape Gueye, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye. Largués en Ligue 1 où ils occupent la 7e place, à 12 points du 3e Brest, les Phocéens sont loin de la qualification en C1 la saison prochaine et peuvent espérer la voie de la Ligue Europa avec un sacre. Ainsi, on verra certainement un joueur sénégalais remporter un trophée majeur cette saison.

Le constat est clair ! Le Sénégal perd de son allant en parallèle au crépuscule de sa génération dorée. Faudra-t-il attendre les Pape Matar Sarr, Lamine Camara, Mikayil Faye, entre autres pépites pour revoir le pays de la Téranga au sommet du football mondial ? Une chose est sûre et vérifiée : le Sénégal ne manque pas de jeunes footballeurs de classe mondiale. La relève est assurée !

wiwsport.com