Le club dirigé par Patrick Vieira, Strasbourg, a pris le meilleur (3-1) sur Stade de Reims à l’occasion du match de la 29ᵉ journée du championnat français. L’international sénégalais, Habib Diarra a démarré la rencontre, mais il était contraint de céder sa place à la 41ᵉ minute suite à une blessure.

Habib Diarra et ses coéquipiers étaient mis en difficulté dès le coup d’envoi de la rencontre, ils encaissent le premier de la rencontre dès la 7ᵉ minute du match, inscrit par Keito Nakamura (1-0, 7’). Oumar Diakité et ses coéquipiers ont continué de pousser pour marquer le but du break, mais la défense strasbourgeoise est restée vigilante pour ne pas encaisser le deuxième. C’est dans les dernières minutes de la première période que les Strasbourgeois ont réussi à égaliser grâce au penalty bien transformé par Kévin Gameiro (1-1, 44). Juste avant la pause Stade de Reims est réduit à 10 suite à l’expulsion d’Amadou Koné (45+7).

Au retour des vestiaires, la bande à Patrick Vieira est revenue avec beaucoup d’engagement. Elle parvient à prendre l’avantage, après seulement 5 minutes disputées en deuxième période. But marqué par le jeune défenseur ivoirien Abakar Sylla (2-1, 50’), suite à une lumineuse passe de Dilane Bakwa. C’est dans les arrêts de jeu que Strasbourg a inscrit le but du break, (3-1, 90+2), par l’intermédiaire de l’autre Ivoirien, Moïse Sahi.

Avec cette victoire, les Strasbourgeois occupent actuellement la 11ᵉ place du classement avec 36 points, en attendant les résultats des autres affiches de cette 29ᵉ journée.

wiwsport.com (avec François Fara BAGNOUNCOUME)