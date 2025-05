Le Stade de Mbour réalise un exploit majeur en battant le Diambars sur un score de 3-0, ce qui lui permet de respirer et d’enregistrer sa première victoire en championnat depuis décembre 2023. En revanche, pour les Diambars, derniers du classement, cette défaite les enfonce davantage, compliquant encore plus leur situation dans la lutte pour le maintien.

Dans le derby de la Petite Côte opposant les deux derniers du classement, le Stade de Mbour s’est rendu au stade Lat Dior de Thiès pour affronter le Diambars de Saly lors de la 20e journée de la Ligue 1. Les deux équipes, en difficulté et en bas du classement (respectivement 15e et 14e avant le coup d’envoi), avaient désespérément besoin de points pour ce match crucial.

Le début du match était plutôt calme, avec les deux équipes cherchant à éviter les erreurs. Cependant, vers la fin de la première mi-temps, les visiteurs ont commencé à se montrer plus entreprenants. Ameth Diouf a d’abord manqué une occasion sur un centre à la 45e minute +1 , mais juste après, sur une passe de Sané, il a trouvé Sekou Sylla qui a trompé le gardien adverse d’un tir croisé, donnant ainsi l’avantage aux Mbourois à la mi-temps (1-0).

À la reprise, les visiteurs ont maintenu leur rythme et ont rapidement doublé la mise grâce à un but d’Ameth Diouf, qui était en grande forme. Cette deuxième réalisation a déclenché l’enthousiasme des supporters mbourois présents dans les tribunes (47′). Les joueurs de l’entraîneur Lamine Diagne ont ensuite géré le match avec confiance, multipliant les occasions. Le troisième but est intervenu à l’heure de jeu, avec le défenseur Momar Ndiaye qui a placé sa tête au fond des filets sur un corner (60′). Malgré les multiples occasions des rouges et blancs et quelques tentatives de joueurs de Diambars qui ont cherché à réduire le score, les deux équipes se sont finalement quittées sur un score de 3-0.

Cette victoire est d’une importance capitale pour les hommes de Lamine Daigne, qui n’avaient pas connu le succès depuis décembre 2023. Elle leur permet de prendre une avance significative dans la course pour le maintien, en creusant l’écart avec leur adversaire direct, le Diambars de Saly, de quatre points. De leur côté, les Académiciens s’enfoncent davantage et occupent désormais la lanterne rouge, à une distance considérable du 13e et du 12e au classement.

