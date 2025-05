Sarr a passé la saison 2023-2024 en Australie, jouant pour les Wildcats de Perth de la NBL. Le joueur de 2m16 est principalement connu pour sa bonne qualité de défense et ses atouts athlétiques, bloquant 1,3 tirs en 17,2 minutes par match pour les Wildcats. Ces stats et son gabarit, lui donnent un avantage énorme sur les autres athlètes présentent lors de ce draft.

Le grand bonhomme devrait rejoindre les Detroit Pistons avec le choix n°1 au classement général du dernier repêchage simulé de Bleacher Report.

Même si Sarr n’est peut-être pas au même niveau qu’un espoir, il a quand même montré des éclairs d’un immense potentiel. Perth a affronté la G League Ignite lors de deux matchs hors-concours en septembre 2023, le jeune centre enregistrant 6 blocs à chaque match. Il a également totalisé 43 points et 17 rebonds à l’issue des deux rencontres.

« Je veux juste montrer aux recruteurs de la NBA à quel point je peux avoir un impact sur le terrain, sur ou en dehors du ballon », a déclaré Sarr, selon Krysten Peek de Yahoo Sports. « Je pense que ma polyvalence me distingue des autres grands de ce repêchage avec ma protection de jante, ma motricité élevée et ma création de coups. »

Avec son score intérieur combiné à son sens défensif, Sarr est l’un des espoirs les plus intrigants de la classe 2024 et pourrait entendre son nom prononcé en premier lorsque le repêchage débutera le 26 juin.

