Président de l’association des lutteurs en activité, Gris Bordeaux n’a pas apprécié la dernière sortie de Birame Souléye Diop sur « le parrainage des événements de lutte. Au micro de Albourakh Events, le troisième tigre de Fass y a apporté sa réponse au ministre du Pétrole et des Énergies.

« Je ne connaissais pas trop Birame Souléye Diop à vrai dire. Ce n’est qu’après sa dernière sortie que j’ai su qu’il était le nouveau ministre du Pétrole et des Énergies. Je pense qu’avec sa nomination il doit se concentrer sur l’essentiel car il a du pain sur la planche. Il doit répondre aux attentes des Sénégalais et au président Bassirou Diomaye Faye qui lui a placé sa confiance. On n’a pas besoin de cette sortie incendiaire mais plutôt de l’humilité comme l’a démontré le Président de la République.

Le gouvernement sortant a posé les jalons pour le développement de la lutte donc ceux qui sont désormais là doivent continuer le travail et non rentrer dans des débats inutiles (…)

Aujourd’hui il compte 8000 licenciés dans l’arène et pourtant il n’y a qu’un petit groupe qui trouve son compte dans cette activité. Voilà les véritables problèmes auxquels on attend des solutions ».

Wiwsport.com