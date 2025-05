Au menu de ce dernier numéro de la semaine, la grosse polémique entre le ministre des énergies et des mines et les acteurs de la lutte. Seny Dieng est le meilleur joueur du mois de wiwsport. La footballeuse Eva Neymar est de retour après une longue blessure. Et Ismail Jakobs, blessé en club (Monaco), devra subir une intervention chirurgicale.

wiwsport.com