Le Real Betis doit absolument se relancer après quatre défaite de rang. Les partenaires de Youssouf Sabaly accueillent le Celta Vigo ce vendredi soir (19h00 GMT).

Après la pause observée le week-end dernier en raison de la finale de la Coupe du Roi, remportée par l’Athletic Bilbao face au RCD Mallorca, LaLiga est de retour ce week-end. Dans une 31e journée qui s’annonce cruciale pour plusieurs équipes, ce sont le Real Betis et le Celta Vigo qui ouvriront le bal. Match prévu ce vendredi soir (19h00 GMT) au Stade Benito Villamarín.

Les Verdiblancos sont en difficulté ces dernières semaines, au point d’avoir enchaîné quatre défaites d’affilée. Relégués à la huitième place avec sept points de retard sur le sixième, la Real Sociedad, les hommes de Manuel Pellegrini savent donc qu’ils n’ont plus le droit à l‘erreur. Une contre-performance face au premier relégable pourrait compliquer un peu plus l’Europe.

Sabaly de retour après une nouvelle blessure

Pour ce match, Pellegrini ne pourra pas compter sur Marc Bartra, Chimy Ávila et Marc Roca. En revanche, le technicien chilien récupère ses deux internationaux africains, en l’occurrence Cédric Bakambu, absent depuis mi-février, et Youssouf Sabaly. Le latéral droit sénégalais avait rechuté face à Villarreal, le 10 mars dernier, et avait manqué les deux derniers matchs du Real Betis.

