Ce Vendredi 12 avril, la cérémonie de passation de service s’est déroulée au ministère des Sports, plus précisément à la zone B. Le ministre sortant Mame Mbaye Niang a transmis ses responsabilités à Khady Diéne Gaye, la nouvelle ministre des Sports, qui a été nommée à ce poste il y a une semaine.

La nouvelle ministre des Sports, Khady Diéne Gaye, auparavant inspectrice régionale des sports à Dakar et récemment mutée à Kaolack, a évoqué le projet du ministère des Sports lors d’une cérémonie. Elle a expliqué à Wiwsport : « Ce projet consiste à élaborer un code du sport pour offrir au secteur un cadre juridique adapté aux nouveaux défis et évolutions dans le domaine du sport ». Cette réforme consistera également à réviser la loi régissant la Charte du sport, établie en 1984, qui ne répond plus à certaines préoccupations et exigences du sport moderne. »

Avant d’aller plus loin : « La réforme impliquera la création de nouveaux textes afin de mieux répondre aux besoins du sport et du secteur. Une autre mesure consistera à améliorer l’enseignement de l’éducation physique et sportive à tous les niveaux d’enseignement, en collaboration avec le ministère de l’Éducation nationale. De plus, il est prévu de dynamiser les activités sportives à l’échelle scolaire et universitaire afin de rendre l’accès au sport plus démocratique. Enfin, il sera nécessaire de revoir l’organisation des festivals nationaux », a-t-elle expliqué.

