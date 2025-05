Aïcha Ndour, une basketteuse sénégalaise de 23 ans évoluant en tant que pivot, a récemment été interviewée par Wiwsport. Actuellement joueuse de l’équipe d’Illinois Urbana-Champaign, elle joue aux États-Unis, plus précisément au sein de la Big Ten Conférence. Au cours de l’interview, elle a évoqué son processus d’adaptation, sa saison avec Illinois, et surtout son ambition de rejoindre une nouvelle équipe pour la saison prochaine.

– Entretien

Pouvez-vous décrire le début de votre carrière dans le basketball ?

En 2015, j’ai réellement lancé ma carrière à Somone. J’ai toujours été passionnée par le basket et j’ai fréquenté les terrains depuis mon enfance, mais je n’avais jamais envisagé de devenir une joueuse professionnelle. Après des mois d’entraînement intensif, j’ai finalement décidé de passer les tests pour intégrer la Seed Academy à Thiès, ce qui a marqué le début de ma carrière.

Avez-vous déjà évolué au sein d’un club sénégalais ? Si c’est le cas, lequel était-ce ?

Je n’ai jamais évolué au sein d’un club sénégalais, à l’exception de mes trois années passées à la Seed Academy.

Quand êtes-vous parti(e) aux États-Unis et quels clubs avez-vous déjà fréquentés ?

En 2019, je me suis rendue aux États-Unis. J’ai terminé mes études secondaires et une école à Massachusetts/Boston, puis j’ai commencé ma première année universitaire à Rutgers University. Pour ma deuxième année, j’ai changé d’université pour partir en Floride, où j’ai obtenu un diplôme d’assistant en entraînement sportif. Ensuite, j’ai été transférée à l’université d’Illinois, où je suis actuellement en train de suivre un programme en gestion du sport.

Comment avez-vous vécu votre intégration aux États-Unis ?

Ce n’était pas simple du tout, mais j’ai réussi à m’ajuster à la culture grâce au soutien de mes proches qui sont présents à mes côtés.

Avez-vous déjà gagné un prix individuel ou collectif avec votre équipe actuelle ?

Nous avons gagné la finale de la première édition de la WBIT cette année. Mon équipe du lycée m’a permis d’obtenir le titre de Most Improved Player.

Comment arrivez-vous à concilier les études et le sport ?

Dans les universités, chaque activité est planifiée. Il y a un créneau pour faire du sport et un autre pour se consacrer aux études.

Aux États-Unis, un pays anglophone, partagez-nous comment vous avez appris à parler anglais. Avez-vous rencontré des difficultés pour maîtriser cette langue ?

Pour être franche, l’anglais est la langue la plus accessible que j’ai eue à maîtriser. J’ai rencontré des difficultés initialement pour m’exprimer, mais je comprenais parfaitement ce qu’on me disait. J’ai commencé à parler anglais après un mois passé aux États-Unis.

Êtes-vous rémunérée dans le championnat où vous jouez ?

Non, nous ne recevons pas de salaire, mais nous sommes bien pris en charge, car toutes les conditions sont satisfaisantes et nous ne nous plaignons pas.

Fréquentez-vous d’autres jeunes joueuses de basket sénégalaises qui évoluent aux États-Unis ?

Beaucoup d’autres jeunes Sénégalaises que je connais ici étaient mes amies bien avant mon arrivée aux États-Unis, donc oui, bien sûr, on passe du temps ensemble.

Qu’est-ce qui vous a motivé à jouer au basketball ?

J’ai commencé à pratiquer le basket parce que je voyais ma grande sœur y jouer, partir en jumelage, rencontrer de nouvelles personnes et accueillir des invités chez nous.

Aïcha, pouvez-vous nous parler de la personne qui est une vraie source d’inspiration pour vous ?

Ma principale source d’inspiration est sans conteste ma mère. C’est elle que j’admire le plus.

Avez-vous déjà représenté l’équipe nationale du Sénégal lors de compétitions internationales ?

En 2023, j’ai participé à l’Afrobasket féminin au Rwanda, et malheureusement, notre équipe a été vaincue en finale par le Nigéria.

En 2023, l’équipe nationale féminine U25 du Sénégal a gagné les Jeux de la Francophonie à Kinshasa. Quel message voudriez-vous transmettre à vos compatriotes ?

Je n’ai pas participé à cette compétition car j’étais convoquée en équipe première, mais j’étais vraiment contente de voir mes amies remporter le titre.

Quelles sont vos aspirations personnelles pour l’avenir ?

Je souhaite poursuivre ma carrière dans le domaine du sport et développer mes propres entreprises. Également, je désire créer ma propre marque et m’investir dans l’industrie de la mode. Mon objectif est d’apporter mon aide au développement de ma communauté, InshaAllah.

Quelle est la musique qui vous inspire le plus ?

Les artistes que j’écoute le plus quand je veux me concentrer sont Locked in et Dip Doundou Guiss, ce sont vraiment ceux que j’écoute le plus fréquemment.

La compétition est terminée pour vous. Envisagez-vous de rejoindre une autre équipe pour la prochaine saison ?

Oui, notre saison sportive s’est terminée il y a quelques semaines et je souhaite être transférée dans une autre équipe pour poursuivre mes aspirations dans le domaine sportif.

Wiwsport.com