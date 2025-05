La cérémonie de passation de service entre le ministre sortant, Mame Mbaye Niang, et l’actuelle ministre des Sports, Khady Diéne Gaye, a eu lieu au siège du ministère des Sports ce vendredi 12 avril 2024. Il y a eu de grandes promesses envers le sport. En effet madame le ministre décide de revaloriser l’enseignement sportif dans les écoles et les universités.

Nommé ministre des sports vendredi dernier, Khady Diéne Gaye est entrée en service ce vendredi 12 avril, après que Mame Mbaye Niang lui est officiellement légué sa place.

Étant la première femme sénégalaise élue à ce poste, Khady Gaye a déjà de quoi faire valoir si l’on se réfère à son discours tenu lors de la passation de service. Elle veut : La revalorisation et l’effectivité de l’enseignement de l’éducation physique et sportive au niveau de tous les cycles d’enseignement. La pluridisciplinarité dans les compétitions. Mais aussi une structure d’accès et de promotion de l’élite sportive à partir de la détection jusqu’au haut niveau professionnel. De très grands projets qui laissent entrevoir un avenir radieux pour le sport sénégalais si cela venait à se concrétiser.

