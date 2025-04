La Jeanne d’Arc de Dakar n’a pas tremblé face aux militaires de l’ASFA, ce Mercredi 06 Mars au stadium Marius Ndiaye en marge de la cinquième journée du National 1 masculin. La vielle dame s’est une nouvelle fois comportée en taille patron en dominant son adversaire avec la manière sur le score de (72 – 42) soit trente points de différence.

Tout comme l’AS Douanes, la JA a enregistré sa cinquième victoire de la saison et occupe seule la tête du groupe B. Après son succès retentissant contre le DUC (J4), le semaine dernière la Jeanne d’Arc a remis ça face à l’ASFA une équipe qui était clairement à sa portée.

La vielle dame a bien maitrisé son sujet tout au long de la rencontre même si l’ASFA a parfois résisté pour ne pas perdre la rencontre mais en face il y avait un gros morceau qui voulait plus les deux points de la victoire. L’ASFA quant à elle s’enfonce de plus en plus et occupe la dernière place du classement en attendant ses deux matchs retards. Louis Adams a été le top scoreur de la rencontre avec ses 10 points inscrits. Pour la sixième journée, la JA se déplacera à Ziguinchor pour y affronter ASUC Sports et l’ASFA croisera Mermoz BC.

Wiwsport.com