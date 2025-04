La 13e journée de la Division 1 du Championnat National de Football Féminin a été marquée par les victoires des deux équipes en tête du classement, consolidant le duel à distance pour le titre entre les Aigles de Médina et l’AS Bambey

En tête du classement, les deux équipes ont brillamment remporté leurs matches respectifs. Les Aigles de Medina ont décroché une nouvelle victoire à l’extérieur contre Casa Sports (2-1). De son côté, l’AS Bambey a également impressionné sur le terrain de Grand Yoff en remportant une victoire convaincante contre les Amazones GR-Yoff avec un score de 3-0. Cette performance leur permet de maintenir la pression sur le club de la Médina, qui compte le même nombre de points que son dauphin, soit 31 points.

Pour les autres résultats, l’USPA a également décroché un succès face à la Kaolack FC (2-0). Dans le duel de milieu de tableau, JOG EX Sirene a pris le dessus sur les filles de Dakar Sacré Coeur avec un score de 3 buts à 1. Pendant ce temps, le L’Olympique de Zig et les Gazelles de Bignona dans le derby du sud n’a pas connu de vainqueur, les deux équipes se sont quittées sur un match nul 1-1. En bas de tableau, on retrouve AFA-GR-Yoof, lanterne rouge, avec seulement 2 petits points enregistrés après 13 journées. Les Gazelles de Bignona et l’Olympique de Zig les suivent respectivement avec 4 et 5 points. Ces trois équipes se disputeront la relégation.

