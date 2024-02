Menés 2-0 après le premier tiers-temps puis 3-2 dans le dernier tiers-temps, les Lions ont bien réagi pour l’emporter contre la Colombie (5-3), dimanche, et ainsi se replacer dans la course à la qualification.

Le Japon est prévenu. Le Sénégal a retrouvé une partie de son Beach Soccer dans cette Coupe du Monde en s’offrant le scalp de la Colombie dimanche après-midi (5-3). Après leur défaite inaugurale face à la Biélorussie, qui a enchaîné contre le Japon et qui s’est donc qualifiée, les hommes de Mamadou Diallo s’offrent une « finale » face aux Japonais dans le groupe C pour une place en quarts de finale. Avec zéro point, les Cafeteros, eux, sont tout proches de la sortie dans leur première phase finale de Coupe du Monde de football de plage.

Des Sénégalais conquérants

Pour accrocher ce succès, les Lions ont eu un bien meilleur visage que celui aperçu contre la Biélorussie et ont fait preuve de beaucoup de caractère puisque la rencontre n’avait pas commencé sous les meilleures auspices. Malgré leurs bonnes intentions, les Sénégalais se sont rapidement retrouvés menés au score après une superbe frappe enroulée d’Eduardo Lopez (0-1, 10e/1p). Mandione Diagne (9e/1p) et Mamadou Sylla ont tenté d’apporter de la réplique. Mais ce dernier, sur un coup-franc bien placé, a buté sur la transversale adverse (8e/1p).

Plus au moins sauvés par un par un arrêt fantastique d’Al-Seyni Ndiaye devant Victor Morales (8e/1p), les Sénégalais n’ont pu éviter la réalisation de Juan Ossa, qui marque de nulle part sur une frappe dont le rebond a surpris le capitaine des Lions (0-2, 5e/1p). Plus que jamais dos au mur après avoir concédé un 8e but dans la compétition, les septuples champions d’Afrique sont forcés à réagir. Et le sursaut d’orgueil est bien au rendez-vous dès le début du second tiers-temps, avec la réduction du score de Mamour Diagne d’une frappe subtile (1-2, 10e/2p).

L’entrée remarquable d’Ousseynou Faye

Malgré une Colombie très dynamique, plusieurs joueurs sénégalais sont parvenus à tirer leur épingle du jeu, que ce soit dans les échanges, les reprises acrobatiques et sur les frappes lointaines. C’est ainsi qu’Ousseynou Faye, le jeune gardien de but lancé par Mamadou Diallo dès le second tiers-temps, s’est offert un sublime premier but en Coupe du Monde en égalisant pour les Lions (2-2, 6e/2p). Le plus dur semblait fait mais Ousseynou Faye s’est un peu emballé et a failli offrir un but à Juan Ossa qui, fort heureusement, a trouvé le poteau droit (3e/2). Derrière, toutefois, le portier a sorti des arrêts déterminants et un bon jeu au pied pour maintenir son équipe à flot.

Dans le dernier tiers-temps, le Sénégal s’est montré hyper solide en défense. Et même si Esleider De Avila a remis les Cafeteros devant sur une lourde frappe (2-3, 10e/3p), les hommes de Mamadou Diallo ont réussi à concrétiser la plupart de leurs autres occasions. Idéalement servi par Amar Samb, Raoul Mendy place donc parfaitement son tir et égalise (3-3, 8e/3p). Suivront des réalisations de Pape Ndoye (3-4, 6e/3p) et Mandione Diagne en toute fin de match (3-5). Plutôt solide défensivement, à nouveau efficace en attaque, le Sénégal sort grandi de cette deuxième rencontre et se rassure avant d’affronter le Japon, mardi, pour une place en quarts de finale.

