À défaut de briser sa mauvaise dynamique avec une victoire, le Rayo Vallecano s’est contenté d’un match nul contre le leader de la LIGA ce dimanche (1-1).

Avec son nouvel entraîneur Inigo Pérez, le Rayo Vallecano a tenu tête au Real Madrid pour ainsi mettre fin à trois défaites consécutives en championnat. Au stade Vallecas, les coéquipiers de Pathé Ciss (rester sur le banc durant toute la rencontre) ont été cueilli à froid.



Après moins de dix minutes de jeu, les merengues prennent l’avantage grâce à Joselu Mato. Ce but pris presque contre le cours du jeu met un sacré coup au moral au Rayo Vallecano. Le leader de la LIGA prend alors le jeu à son compte et marque même un deuxième but refusé pour sortie de balle. Les Rojiblancos vont ainsi réagir pour obtenir un penalty suite à une faute de main dans la surface de Camavinga. Raul De Tomas s’en charge pour remettre les pendules à l’heure (1-1 , 26e).

En seconde période malgré beaucoup d’occasions crées, les hommes de Carlo Ancelotti ne réussiront pas à marquer le but victorieux. Le Real Madrid finit même en Infériorité numérique après l’expulsion de Dani Carvajal en toute fin de match. Le score ne bougera plus, le Rayo fait plutôt une très bonne opération à domicile en tenant en échec le leader de la LIGA.

⚡️ Final del partido en Vallecas ⚡️

➕1⃣ Trabajadísimo punto ante el líder.

⚽️ R.D.T.#RayoRealMadrid #VamosRayo pic.twitter.com/zH0DVxro5h — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) February 18, 2024

Wiwsport.com