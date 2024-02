La finale du tournoi de rugby à VII, a une nouvelle tourné en faveur de l’ASFA qui a dominé logiquement l’INSEPS par 14 à 00, ce samedi 17 février au stade Iba Mar Diop. C’est le deuxième sacre d’affilée des militaires, après celui de la saison dernière.

Un sacre dont se réjouit grandement le technicien de l’ASFA, Balla Moussa Tounkara qui estime au micro de Wiwsport que son équipe était venue reprendre son titre : « On était là pour reconquérir notre titre, depuis le début du tournoi on était premier, on a confirmé notre statut en remportant la coupe. La majeure partie de mes joueurs évoluent en équipe nationale du Sénégal. »

Avant de poursuivre : « Le match aurait dû finir dans les dix minutes, mais en raison de l’arbitrage on est allé jusqu’en prolongation, on a pu tenir le coup et le mental, qui nous a valu à nouveau ce trophée, » souligne -t-il.

Wiwsport.com