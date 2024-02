Le championnat le plus suivi du monde (Premier League) entame ce samedi 17 février 2024, les affiches de la 25 journée et les internationaux sénégalais sont attendus avec leurs clubs respectifs. Le choc de cette 25ème journée est sans doute le duel Manchester City face à Chelsea de Nicolas Jackson.

Cette 25ème journée du Championnat anglais promet de belles affiches un peu partout dans le territoire anglais, mais le match que les amateurs du ballon rond attendent avec impatience, c’est le choc Manchester City de Pep Guardiola contre Chelsea de Mauricio Pochettino. Deuxième de Premier League (52 points) avec un match de moins, Manchester City va accueillir à Etihad Stadium Chelsea (10ème, 34 pts) de l’international sénégalais Nicolas Jackson. Lors de la précédente journée, les deux adversaires de ce samedi 17 février avaient tous gagné leurs matchs. Les Skyblues avaient battu (2-0, 24ème j.) Everton de Gana Guèye et les Blues de Chelsea avaient dompté (3-1, 24ème j.) Crystal Palace. Avec déjà 16 victoires enregistrées en PL, les protégés de Guardiola vont tenter de battre Chelsea qui peine à enchaîner des succès en championnat.

Chelsea n’a plus battu Manchester City depuis 2021

Le match ne sera pas facile, car on se rappelle du match aller, les 2 clubs avaient fait match nul (4-4, 12ème j.) avec notamment un but de Nicolas Jackson. Mais, sur les 7 derniers duels, Chelsea n’a enregistré qu’un match nul pour 6 défaites. Le dernier succès des Blues face à Manchester City, c’était en finale de la Ligue des Champions (1-0) le 29 mai 2021. Donc, Jackson et ses coéquipiers essayeront de battre le club d’Erling Haaland pour oublier les 2 ans sans victoire des Blues sur Man-city.

Pape Matar Sarr attendu ce samedi, Everton de Gana Guèye joura lundi

Les autres joueurs sénégalais qui pourraient apparaître sur les pelouses du championnat anglais avec leurs clubs respectifs, il s’agit de Fodé Ballo-Touré avec Fulham (12ème, 29 pts) qui reçoit Aston Villa (5ème, 46 pts). Nottingham (16ème, 21 pts) et ses 2 Sénégalais, Moussa Niakhaté et Cheikhou Kouyaté accueillent West Ham (8ème, 36 pts) qui sort d’une lourde défaite face à Arsenal (6-0, 24ème j.) Buteur avec son club lors de la précédente journée, Pape Matar Sarr et Tottenham (4ème, 47 pts) reçoivent dans leur stade Wolverhampton (11ème, 32 pts).

La 25ème journée de PL sera clôturée lundi 19 février. Everton (18ème, 19 pts) de l’international sénégalais Idrissa Gana Guèye accueillera à Goodison Park Crystal Palace (15ème, 24 pts).

