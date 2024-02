Champion du Sénégal avec son équipe l’ASFA à l’issue de la finale du tournoi Goor 7’s Elite disputée ce samedi à Iba Mar Diop,Landing Sonko a exprimé sa fierté d’avoir glané une nouvelle fois le trophée.

« Nous sommes heureux d’avoir gagné une nouvelle fois le titre. Nous remercions tous nos soutiens notamment le colonel Arona Gaye qui nous a rendu la tâche facile. Aujourd’hui on est fiers d’avoir accompli la mission et c’est le fruit d’un travail acharné entamé depuis le début de la saison. Maintenant on va aller représenter dignement le Sénégal comme nous l’avons fait la saison dernière au tournoi de Burkina Faso. Nous voulons être dans la continuité et défendre les couleurs de notre pays. Nous sommes des combattants et nous représentons l’armée et le Sénégal tout entier »

Wiwsport.com