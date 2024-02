Surclassés par l’ASFA en finale du championnat national de rugby à VII, Basile Mané et ses coéquipiers ont été obligés de reconnaître la supériorité de l’équipe militaire. Le joueur de l’INSEPS a expliqué ce qui a manqué au club estudiantin pour rivaliser avec l’ASFA.

« L’INSEPS est un club d’étudiants alors que l’ASFA est une équipe expérimentée et qui a de la fraîcheur sur son banc. La moyenne d’âge de notre équipe est de 25 ans comparée à celle de l’équipe en face qui en plus a l’habitude d’être à ce niveau de compétition. Par ailleurs on peut être satisfait de notre tournoi car contrairement aux années écoulées, on n’a pas été éliminé en phase de poules. On n’avait jusqu’ici jamais disputé une demi-finale et aujourd’hui on s’est hissé en finale, ce qui est une première. Nous allons nous préparer pour la saison prochaine afin de revenir plus forts avec plus d’expérience pour rivaliser avec l’ASFA ».

Wiwsport.com