Avant dernier du championnat marocain de la Botola Pro occupant ainsi la 15e position avec seulement 15 unités (2 victoires, 9 nuls et 7 défaites), Ittihad Tanger du sénégalais El Hadji Madické Kane devra batailler dur durant cette deuxième partie de saison, pour éviter une relégation en division inférieure.

En effet, c’est un championnat de haut niveau, a fait savoir Madické Kane au micro de Wiwsport, lui qui est à sa première saison avec le club marocain : « Notre championnat a du niveau en plus beaucoup de joueurs sénégalais évoluent ici, en tout cas on prend du plaisir. » Après 18 journées, sa formation se trouve dans le ventre mou du classement synonyme de relégation, et pour lui c’est en raison de l’absence des joueurs importants au sein de l’effectif : « Le début de saison était très difficile pour nous, car il y’avait des joueurs qui n’étaient pas qualifiés, c’est ça qui a chamboulé nos plans, le seul objectif que nous avons est de se hisser au classement pour la deuxième manche. »

Malgré les difficultés de son équipe, l’ex sociétaire du Jaraaf de Médina ne manque pas d’ambitions : « Mes objectifs sont toujours les mêmes, c’est à dire viser vers le haut, je continue à bosser et d’accumuler surtout les bonnes performances, pour avoir d’autres propositions d’ici la fin de la saison InshaAllah. »

Avant de poursuivre sur son passage dans le championnat régional du Portugal, où il a eu à évoluer dans deux équipes différentes : « Mon souhait était de faire une seule saison au Portugal avec la formation de Rio Maior, pour trouver après un autre point de chute. A un moment donné le championnat était en dent de scie, malgré tout ça j’ai poursuivi l’aventure avec un autre club, à savoir Pombal, équipe avec laquelle j’ai joué toute la phase retour du championnat, avant de déposer mes valises au Maroc, l’été dernier, » a-t-il conclut.

