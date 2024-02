La tanière a enfin une bonne nouvelle concernant son capitaine. Al Seyni Ndiaye se porte mieux. Le gardien des buts a d’ailleurs pris part à l’entrainement à la veille de leur premier match. Ce jeudi, le Sénégal s’est préparé pendant 45 minutes.

Ndiaye s’est plus entrainé à l’écart a appris wiwsport mais tout montre qu’il jouera le match face à la Biélorussie. Le groupe de Mamadou Diallo est donc au complet.

Rappelons que le Sénégal jouera la Biélorussie ce vendredi à 15h30. D’ailleurs, c’est l’heure retenue pour tous ses matchs en phase des poules.

🏆La Coupe du Monde Beach Soccer debute !

🦁🇸🇳 Voici le programme des Lions :

🗓 Vendredi 16 fevrier

Sénégal 🇸🇳 vs 🇧🇾 Belarus

🗓 Dimanche 18 fevrier

Sénégal 🇸🇳 vs 🇨🇴 Colombie

🗓Mardi 20 fevrier

Japon 🇯🇵 vs Sénégal 🇸🇳 #Senegal #wiwsport Voir moins pic.twitter.com/bY7auUvKBo

