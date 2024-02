L’avenir européen de l’OM n’est pas dégagé. En barrage aller de Ligue Europa ce jeudi 15 février, le Club phocéen n’a pu faire match nul 2-2 face au Shakhtar Donetsk. Pourtant, Iliman Ndiaye pensait avoir offert la victoire aux siens.

Même si ce n’est pas nouveau, l’Olympique de Marseille peut clairement nourrir des regrets. Après avoir mené au score à deux reprises face au Shakhtar Donetsk, les joueurs de Gennaro Gattuso n’ont pas réussi à repartir d’Hambourg avec une victoire à l’extérieur et ont dû se contenter du match nul (2-2) en barrage aller de Ligue Europa. Il faudra obligatoirement s’imposer au Vélodrome dans une semaine.

Orphelin de ses deux compatriotes Pape Gueye, non inscrit pour cette compétition, et d’Ismaïla Sarr, suspendu pour la rencontre, Iliman Ndiaye est parvenu à s’illustrer. L’attaquant sénégalais de 23 ans a marqué son premier but en Coupe d’Europe après avoir redonné l’avantage à l’OM à la 90e. Aubameyang avait ouvert le score (64e). Mais les buts de Matviyenko (68e) et d’Eguinaldo (90e+2) ont de quoi frustrer Marseille.

⏱ 90+7’ | #ShakhtarOM 2️⃣-2️⃣ Match nul entre l’OM et le Shakhtar : tout restera à faire jeudi prochain à l’@orangevelodrome 🏟️ 🗓️ Prochain rendez-vous ce dimanche à Brest pour la 22ème journée de @Ligue1UberEats 🔜 pic.twitter.com/4M4NjTelEI — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 15, 2024

