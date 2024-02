Les compétitions européennes ont repris leurs droits mardi dernier, avec les rencontres des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Pour ce jeudi 15 février, ce sont les matchs aller des seizièmes de finale de Ligue Europa et de Ligue Europa Conférence qui commencent cet après-midi. Beaucoup de joueurs sénégalais sont attendus dans cette phase avec leurs clubs respectifs.

Si la plus prestigieuse des compétitions interclubs d’Europa, à savoir la Ligue des Champions, n’a que 2 joueurs sénégalais, tel n’est pas le cas pour la Ligue Europa. En Europa Ligue, 4 Sénégalais pourraient disputer les seizièmes avec leurs clubs. Il s’agit des 2 Lions de Marseille, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr, du Sénégalais du Young Boys, Cheikh Niasse et du champion d’Afrique 2022 de RC Lens, en l’occurrence de Nampalys Mendy.

Deuxième du groupe B derrière Brighton, Olympique de Marseille doit passer par les barrages pour poursuivre son aventure européenne. Le club phocéen fera face au Shakhtar et la première manche sera disputée à l’extérieur pour Iliman Ndiaye et ses coéquipiers. Le coup d’envoi de cette rencontre sera donné à 17h45 (GMT).

Contrairement à Marseille, RC Lens a commencé son aventure européenne en Ligue des Champions, mais « Papy » Mendy et ses coéquipiers n’ont pas pu créer la surprise pour se qualifier devant Arsenal et PSV dans le groupe B. Les Sang et Or ont terminé les matchs de poule à la 3ème place, c’est pour cela qu’ils ont chuté en C3 et ils devront affronter la formation allemande de fribourg cet après-midi. Nampalys Mendy n’a pas disputé la moindre minute avec Lens depuis son retour en club après l’élimination du Sénégal à la CAN 2023. L’ancien joueur de Leicester (Championship) pourrait retrouver la pelouse dans quelques heures.

Pour Young Boys de Cheikh Niasse, il a vécu le même parcours que RC Lens de Mendy. Il était en C1 dans le groupe G, mais les Suisses ont logiquement terminé 3ème derrière Manchester City et RB Leipzig. Pour le match de barrage de ce jeudi 15 février, Cheikh Niasse et ses coéquipiers accueillent Sporting Club de Portugal. Ce sera un bon match, car les 2 clubs pratiquent tous du beau jeu.

Ligue Europa Conférence, 2 Sénégalais pourraient jouer cet après-midi

En Ligue Europa Conférence, aussi, les Sénégalais s’y trouvent et ils sont au nombre de 2 pour les seizièmes de finale. Il s’agit du Sénégalais de Servette Samba Diba et de l’international sénégalais de Baccabi Haïfa, à savoir Abdoulaye Seck. Servette recevra à 20h00 (GMT) Ludogorets. À la même heure, Maccabi Haïfa fera face à la formation belge de Gent.

Betis Séville de Youssouf Sabaly joue aujourd’hui, mais le Sénégalais n’est pas sur la liste 19 des joueurs convoqués pour le match Betis / Dinamo Zagreb.

Wiwsport.com (Avec François Fara BAGNOUNCOUME)