La FIFA a levé le voile sur son premier classement de l’année 2024 ce jeudi 15 février, révélant des changements significatifs dans le paysage du football mondial. Malgré leur élimination en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), les Lions du Sénégal ont réussi à gagner du terrain, grimpant de trois places pour occuper la 17e position mondiale au Classement FIFA. C’est la première fois dans l’histoire de l’équipe nationale sénégalaise qu’elle atteint cette position.

Classés initialement à la 20e position, les Lions de la Teranga occupent désormais la 17e place dans le classement mondial de la FIFA. Cette progression, bien que modeste, témoigne d’une amélioration de son record. Malgré leur parcours écourté lors de la CAN 2023, où ils ont été éliminés en huitièmes de finale par la Côte d’Ivoire, future championne, les Lions de la Teranga ont su préserver leur position de deuxième meilleure équipe africaine, juste derrière le Maroc. Auparavant, la meilleure position du Sénégal se situait à la 18e place, mais l’équipe dirigée par l’entraîneur Aliou Cissé a franchi un cap en grimpant à la 17e position.

Six équipes ont enregistré des bonds significatifs de dix points ou plus. En Afrique, la Côte d’Ivoire (39e, +10) a bénéficié de son sacre à domicile, tandis que le Nigeria (28e, +14) et l’Angola (93e, +24) ont également réalisé des progressions remarquables, ce dernier enregistrant la plus belle progression en termes de places grâce à son quart de finale à la CAN.

Cependant, la palme de la plus grande envolée en nombre de points revient au Qatar (37e, +21), avec une augmentation spectaculaire de 92.04 points après sa victoire à domicile lors de la Coupe d’Asie de l’AFC. La Jordanie (70e, +17) et la Thaïlande (101e, +12) ont également affiché des performances encourageantes en atteignant respectivement la finale et les huitièmes de finale. La 37e place marque un record pour le Qatar, tandis que deux autres équipes, le Sénégal (17e, +3) et le Tadjikistan (99e, +7), améliorent également leur meilleur classement grâce à leur participation à la CAN et à la Coupe d’Asie de l’AFC.

