À la veille du coup d’envoi du Mondial de Beach Soccer, les équipes participantes ont pu tâter le sable du stade aménagé pour la compétition : le Dubai Design District Stadium. Le Sénégal a tenu une séance d’entraînement ce mercredi.

Après les équipes des groupes A et B hier, celles des poules C et D se sont entraînées ce mercredi. Le Sénégal a effectué son galop à 14h.

Comme annoncé par wiwsport, le gardien de but Al Seyni Ndiaye n’a pas pris part à la séance de travail. Le capitaine des Lions est resté sur le banc. Il est toujours aux soins suite à une blessure contractée il y a deux jours. Le staff médical s’attelle pour que le joueur puisse rapidement rejoindre ses coéquipiers qui disputeront leur premier match vendredi.

Le Sénégal loge dans groupe C avec la Biélorussie, la Colombie et le Japon.

