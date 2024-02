Gaston Productions a satisfait les amateurs de lutte en organisant le choc tant réclamé entre Alioune Sèye 2 et Quench.

A défaut d’organiser Zarco v Quench, Gaston Productions a décidé de se tourner vers Alioune Sèye 2 (écurie Walo). En effet la structure qui s’active dans la lutte depuis plus de trente ans an mis sur pied le choc des techniciens entre Alioune Sèye 2 et Quench. Ce denier n’avait plus noué son nguimb depuis la saison dernière et sa victoire sur Lac Rose alors que Alioune Sèye 2 reste sur trois victoires de rang dont la dernière remarquable face à Modou Anta (novembre 2023- victoire par KO).

Auteur de 14 victoires en 21 combats, le pensionnaire de l’écurie Walo disputera ainsi un combat assez équilibré face à Quench qui a le même nombre de victoires (14) que lui.

Wiwsport.com