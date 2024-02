Même si son transfert n’a toujours pas été officialisé, il ne fait plus aucun doute que Pape Daouda Diongue (17 ans) deviendra un joueur de Chelsea. Aperçu dans les travées de Stamford Bridge lors d’un match contre Newcastle, en décembre dernier, le jeune milieu de terrain international U17 sénégalais a même débuté les entraînements sous les ordres de Mauricio Pochettino, ce lundi.

C’est le joueur à l’AF Darou Salam qui a publié quelques clichés sur son compte Instagram. Annoncé en prêt à Strasbourg, Pape Daouda Diongue attend l’officialisation de sa signature avec Chelsea. Ensuite, d’après les informations du gourou des transferts Fabrizio Romano, les Blues décideront dans les prochains mois s’il sera envoyé au Racing, dont le propriétaire est aussi celui de Chelsea.

🔵🇸🇳 Pape Daouda Diong here already training with Chelsea at Cobham today.

Senegal U17 midfielder (born in 2006) joined the club as revealed in December.

Decision on potential loan to Strasbourg will be made in the next months. 🇫🇷 pic.twitter.com/nhM1MvtV2a

