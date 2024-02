La Côte d’Ivoire est sacrée championne d’Afrique après son sacre face au Nigéria (2-1), ce Dimanche 11 février 2024, à domicile. Les Eléphants succèdent ainsi le Sénégal qui avait remporté l’édition de 2022 au Cameroun.

L’ex footballeur, Jérôme Rothen a toutefois minimisé cette CAN, car pour lui le niveau était faible. La réponse du sélectionneur intérimaire de la Côte d’Ivoire n’a pas tardé, Emerse Faé a pris la balle au rebond pour manifester tout son désaccord concernant les propos de Rothen, sur Instagram : « J’ai entendu dire qu’il y a un pseudo journaliste en France, qui n’a jamais fait de match international de sa vie, qui a dit que le niveau de la CAN était catastrophique parce qu’il n’y avait ni technique ni de tactique. »

Avant de poursuivre : « Je pense qu’il ne comprend rien au foot. Quand on regarde la carrière internationale qu’il a eue… Je ne suis pas étonné. Je l’ai laissé parler, il s’est fait remarquer, il a fait son intéressant. C’était une CAN extraordinaire, avec des rebondissements, des buts, du spectacle. Il a été très malhonnête de dire que cette CAN n’était pas de qualité », déclare l’ex international ivoirien.

Wiwsport.com