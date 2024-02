L’équipe nationale féminine de basket ne sera pas du voyage pour Paris 2024. Ce dimanche 11 février, les Lionnes du Sénégal s’inclinent sur le score sans appel de 101 à 39 lors du dernier match de ce tournoi qualificatif. Le Sénégal termine à la quatrième et dernière place du groupe A.

L’exploit n’a pas été réalisé par les protégées d’Alberto Leal. Yacine Diop (meilleure marqueuse sénégalaise avec 14 points) et ses partenaires n’ont pas fait le poids face à Rhyne Howard de l’Atlanta United (meilleure marqueuse du match avec 24 points) et sa bande. Une domination des championnes du monde du début à la fin de la rencontre sans énorme surprise. Les Américaines ont très vite réussi à éteindre les espoirs des Sénégalaises. Pourtant les vice-championnes d’Afrique ont mené la danse un court instant (9-8 à la 6e minute du premier quart-temps). Mais ce mirage ne dure pas. Napheesa Collier (22 points) de Minnesota Lynx et les championnes du monde imposent leurs supériorité. L’écart se creuse de plus en plus et les Lionnes sont à moins 14 à la fin du premier quart-temps (15-29). Le reste du match verra les Sénégalaises subir la foudre américaine. Elles n’arriveront pas inscrire plus de 10 points par quart-temps.

Cette campagne qualificative des Sénégalaises se termine sur cette triste note. Malgré la détermination des vice-championnes d’Afrique, la hiérarchie a été respectée. Les Championnes du monde dominent la poule avec 3 victoires en autant de rencontres, les championnes d’Europe s’adjugent de la deuxième place avec 2 victoires et un match nul et les championnes d’Afrique prennent la troisième place et le dernier ticket pour les Jeux Olympiques.

wiwsport.com