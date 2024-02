Une semaine après sa défaite face à Zarco, Niang Bu Ndaw n’a pas encore digéré ce revers face au lutteur de Grand Yoff. Le pensionnaire de l’écurie Walo a révélé les erreurs qui lui ont fait perdre le combat le 4 février dernier.

« C’est difficile de digérer cette défaite. Je suis resté deux jours sans dormir quasiment. J’ai bien préparé le combat mais malheureusement Dieu a accordé la victoire à mon adversaire. L’erreur que j’ai commis est que je n’ai pas été assez bas quand j’ai attaqué Zarco. Il a un centre de gravité plus bas que le mien c’est pourquoi il a réussi sa prise. Certains disent que je devais me bagarrer avec lui mais ce n’était pas la bonne stratégie à adopter. Si je le faisais il allait s’attaquer à mes jambes parce qu’il n’était pas venu pour se bagarrer (…) J’ai raté le coche avec cette défaite parce que si j’avais gagné le combat, la porte vers le sommet se serait ouverte. Je demande pardon à mes supporters parce que si je me sacrifie c’est pour eux. Futur adversaire? Là je suis épuisé en plus la défaite m’a encore appris beaucoup de choses. Peut-être que j’aurais un autre combat avant la fin de la saison mais je ne sais pas. Il faut que je revois beaucoup de choses d’abord » a déclaré Niang Bu Ndaw sur lutte TV.

