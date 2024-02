Après son nul contre Everton la semaine dernière, Tottenham s’est fait peu mais a vite réagi en s’imposant en arrachant la victoire face à Brighton (2-1), ce samedi. Pape Matar Sarr avait égalisé pour les Spurs.

Avec cette équipe de Tottenham, ça se joue clairement au buzzer. A domicile, ce samedi 10 février à l’occasion de la 23e journée de Premier League, les Spurs, eux qui ont été frustrés par Everton la semaine dernière (2-2) ont failli enchaîne une nouvelle contre-performance face à Brighton, avant de s’imposer dans les tous derniers instants (2-1). D’emblée, Tottenham a eu du mal à s’installer dans son match et a subi la pression des Seagulls.

A la suite d’un penalty concédé par Micky van de Ven sur Danny Welbeck, Pascal Gross se charge de prendre Guglielmo Vicario à contre-pied et d’ouvrir le score après 17 minutes de jeu. Bousculés donc et menés dans cette première période, les hommes d’Ange Postecogou retrouvent des couleurs et du rythme en deuxième période de jeu et viennent égaliser à la 67e minute grâce au troisième but de la saison du milieu sénégalais Pape Matar Sarr.

#PremierLeague 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 : De retour de la CAN, Pape Matar Sarr 🇸🇳 remet les Spurs dans le droit chemin 🤩 pic.twitter.com/gapBOtH63b — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) February 10, 2024

On imaginait cette égalisation apportait plus d’envie dans les rangs des Spurs. Pourtant, c’est Brighton qui a repris la domination, et Ansu Fati et s’est partenaires se sont procurées plusieurs opportunités de reprendre l’avantage. Mais c’est en toute fin de match que la rencontre bascule à l’avantage des locaux, grâce à un but de Johnson sur un service de Heung-min Sin. Avec cette victoire, Tottenham remonte provisoirement à la 4e place.

#PremierLeague 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 : Parfaitement servi par Heung-min Son, Brennan Johnson fait exploser le Tottenham Hotspur Stadium à la dernière seconde 🤯 pic.twitter.com/WLM26ySDqL — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) February 10, 2024

