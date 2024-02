Tenu en échec (2-2) lors de la précédente par Burnley, Fulham corrige (3-1) Bournemouth, en match comptant pour la 24ème journée de Premier League. L’international sénégalais a disputé les 5 dernières minutes de la partie.

Les protégés de Marco Silva avaient à gagner pour retrouver leur confiance. C’est désormais chose faite, car Ballo-Touré et ses coéquipiers n’ont pas tremblé devant la formation de Bournemouth. C’est en première période que Fulham a fait la différence en marquant deux buts. D’abord, Bobby Reid pour l’ouverture du score (1-0, 5′) ; quelques minutes plus tard, Rodrigo Muniz double la mise pour siens (2-0, 36′). Le but du break a été inscrit par Rodrigo Muniz pour s’offrir un doublé (3-0, 52′).

Fulham n’avait plus gagné en championnat depuis le 31 décembre contre Arsenal (2-1, 20ème journée). Avec cette victoire, Fodé Ballo-Touré et ses coéquipiers occupent la 12ème place avec 29 points.

