L’affaire Zarco continue de défrayer la chronique. Le lutteur de Grand Yoff dont le combat contre Bébé Diène vient d’être ficelé par Jam Productions, a déclaré qu’il ne comptait pas honorer ce contrat.

Décidément Zarco tient le buzz actuellement ! Après son succès clinquant il y a quelques jours face à Niang Bu Ndaw, Zarco s’est encore mis dans la confusion. En effet il aurait signé un contrat par l’intermédiaire de son manager Ass Cissé pour affronter Bébé Diène. Ce combat qui a été régularisé au CNG mercredi 7 février par le promoteur Jamaïcain, a fait sortir Zarco de ses gonds. Selon le pensionnaire de l’écurie Grand Yoff, il n’a jamais signé ce contrat , ni donné injonction à son manager pour qu’il accepte de parapher ledit contrat afin de régulariser ce combat.

« Je n’ai pas donné mon aval pour ce combat. Ass (son manager [Ndlr]) a commis une erreur. Le promoteur Jamaïcain n’avait que mon accord de principe. Je lui avais promis de lutter pour lui après mon combat contre Niang Bu Ndaw. Il a même voulu me donner une avance sur cachet mais j’ai refusé. J’ai appelé Djiby Samb (son conseiller) pour lui dire d’appeler Jamaïcain pour lui assurer que je lutterai pour lui après mon combat, tout en lui priant de ne pas accepter l’argent du promoteur car je savais qu’il allait essayer de lui donner de l’argent pour ne pas perdre le produit Zarco. C’est ensuite qu’il (Jamaïcain) est passé par Ass Cissé pour négocier avant de lui remettre 3 millions FCFA. Aucun des deux ne m’a rien dit et c’était à trois jours de mon combat contre Niang Bu Ndaw. Quand j’ai su ce qui se tramait j’ai appelé Jamaïcain pour lui dire de rependre son argent et d’attendre (…) Le promoteur et mon manager ont signé le contrat sans mon consentement. Ils n’ont pas le droit de signer sans mon accord. Mon manager travaille pour moi et non l’inverse. Il doit donc suivre mes recommandations »

« J’étais prêt à me séparer de Ass mais cette fois ci je vais le faire pour de bon »

Apparemment non satisfait des agissements de son manager, Zarco annonce qu’il va se séparer de Ass Cissé dont le compagnonnage dure depuis plus de dix ans.

« Avant mon combat contre Diène Kairé j’étais prêt à récupérer ma licence et quitter Ass. C’est un bon manager car maintenant il s’occupe de la carrière de Modou Lô et Franc mais je voulais confier ma carrière à un autre manager qui est à Grand Yoff. Ass savait que j’avais l’intention de se séparer de lui c’est pourquoi il a signé ce contrat. Mais qu’il sache que c’est terminé, je vais rependre ma licence à la fin de la saison comme le permet le règlement (…) je ne vais pas honorer ce contrat, je ne lutterai pas » a déclaré Zarco sur lutte TV.

Wiwsport.com