L’ancienne gloire de la lutte sénégalaise, Mame Gorgui Ndiaye a rendu l’âme ce vendredi à son domicile à Fass.

Mame Gorgui Ndiaye n’est plus ! Le champion des années 1970 a rendu l’âme ce vendredi chez lui à Fass à l’âge de 85 ans a-t-on appris. Connu surtout pour sa maîtrise de la poésie du bakk (chants traditionnels) qui a fait sa renommée, celui qui était adulé des Dakarois à l’époque, a marqué de son empreinte dans l’histoire des arènes sénégalaises.

Ancien pensionnaire de l’écurie Fass où il était l’acolyte de Premier Tigre de Fass Mbaye Guèye, Mame Gorgui Ndiaye a eu une longue et brillante carrière en lutte sénégalaise où il a disputé 149 combats pour 101 victoires, 26 matchs nuls et 22 défaites. Un bilan plus qu’éogieux qui témoigne du statut de ce grand champion qui a été une terreur pour beaucoup de ses adversaires dont Boy Pambal, Doudou Baka Sarr, Moussa Diamé ou encore le grand champion sérére Mouhamed Ndiaye dit Robert.

Mame Gorgui Ndiaye avait entamé sa carrière de lutteur en 1956 avant de décrocher en 1983 après son dernier combat livré face à Balla Gaye de l’écurie Walo.

