L’Afrique du Sud et la RD Congo s’affrontent ce samedi pour jouer la petite finale de la Coupe d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire, dans l’objectif de décrocher la troisième place de la compétition.

Un dernier match pour l’honneur et pour retrouver un bon sourire qui serait mérité. Ce samedi à 20h00 GMT, l’Afrique du Sud et la République Démocratique du Congo, demi-finalistes perdants de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations, vont en découdre au Stade Félix-Houphouët-Boigny d’Abidjan pour jouer le traditionnel match pour la troisième place. « Une petite finale » pour ces deux nations qui espéraient disputer la grande finale de la CAN, mais qui se sont inclinées respectivement contre le Nigeria et la Côte d’Ivoire.

Si les espoirs de soulever la coupe se sont envolés pour les Sud-africains et les Congolais, il n’en manque pas pour autant des raisons de se motiver une dernière fois pour accrocher une troisième place. Il y a surtout la quête d’une médaille de bronze autour du cou. Une récompense pas totalement anodine pour deux équipes qui n’étaient pas forcément attendues à ce stade de la compétition mais qui ont réalisé un joli parcours. Pour rappel, l’Afrique du Sud a sorti le Maroc, alors que la RD Congo a fait tomber l’Egypte en 8es.

Finir la CAN sur une bonne note

Il y a deux ans, lors de sa CAN, le Cameroun, au terme d’un scénario totalement fou, avait battu le Burkina Faso dans cette rencontre pour la troisième place, et était ainsi monté sur le podium de la compétition. Une victoire savourée par les Lions Indomptables, qui ont plus au moins effacé leur déception de ne pas atteindre la finale. Comme quoi, cette petite finale peut redonner le sourire. Les Bafana Bafana, troisièmes en 2000, et les Léopards, troisièmes en 1998 et plus récemment en 2015, en savent déjà bien pas mal de choses.

🇿🇦 South Africa 🆚 DR Congo 🇨🇩

🏟 Stade Félix Houphouët-Boigny

🏆 #TotalEnergiesAFCON2023 3rd place match.

🕗 20:00 GMT Which team goes home with a medal? 🥉#RSARDC pic.twitter.com/rGmX0jCx65 — CAF (@CAF_Online) February 10, 2024

