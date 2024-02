Après la sortie de son lutteur qui a déclaré qu’il ne comptait pas honorer son contrat pour affronter Bébé Diène, le manager de Zarco est revenu sur les contours des négociations dudit combat avant d’affirmer que son protégé veut se dérober car ayant reçu entre temps une meilleure offre de la part d’un autre promoteur.

« Je suis un manager reconnu dans le milieu et je gère beaucoup de grands lutteurs. Je suis le manager de Zarco depuis 2014 et c’est la première fois qu’on a ce genres de problèmes. C’est lui qui a dit à Makane, Ada Bakhoum, Badara Kébé et moi qu’il voulait affronter Bébé Diène car c’est un combat qui rapporterait gros. Quelques temps après on a reçu deux offres de Jamaïcain et de Jambaars Productions pour le même adversaire. Je lui en ai parlé et il m’a demandé qui avait fait la meilleure offre ? Je lui ai dit que c’était Jamaïcain et ensuite il a demandé à Djiby Samb (conseiller de Zarco) de négocier avec Jamaïcain. Nous sommes ensuite allés signer le contrat chez l’avocat et le promoteur nous a remis 3 millions FCFA que Zarco a demandé de confier à Djiby Samb. C’est comme ça que ça s’est passé. Malheureusement et à ma grande surprise ce n’est qu’après la régularisation du combat que j’ai entendu d’autres versions. Zarco était au courant de tout depuis le début. Il a réclamé de l’argent à Jamaïcain et quelques fois même il lui mettait la pression pour récupérer au plus vite la somme (…) Il a reçu une meilleure offre entre temps c’est pourquoi il veut faire volte-face » a déclaré Ass Cissé sur Gaston Productions TV.

