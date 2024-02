Le tournoi de qualification pour les Jeux Olympiques ne sera pas de tout repos pour les Lionnes. Elles en sont conscientes depuis le tirage au sort. Battu d’entrée par le Nigéria, le rVveil du Sénégal est attendu face à des adversaires plus redoutables. C’est une deuxième défaite face à l’ogre nigériane qui avait remporté la finale de l’AfroBasket en aout passé. S’y ajoute, ce revers est synonyme d’élimination si les Lionnes n’y arrivent pas pour les deux prochains matchs.

Au menu des Lionnes ce vendredi 19h45, les Belgian Cats. C’est le surnom donné aux joueuses de la sélection hôte du tournoi de qualification olympique. La Belgique est actuellement championne d’Europe en titre. Et elle aurait pu réussir son entrée à domicile si elle avait tenu bon devant les Etats-Unis qui ont arraché leur victoire hier. Ils l’ont réussi au buzzer (81-79)! Les septuples tenantes du titre des Jeux Olympiques seront le dernier adversaire du Sénégal.

🏀 Tournoi Qualificatif aux jeux olympiques 2024 !

🦁🇸🇳 Voici le programme des Lionnes :

🗓 Jeudi 08 fevrier

Sénégal 🇸🇳 vs 🇳🇬 Nigeria

🗓 Vendredi 09 fevrier

Belgique 🇧🇪 vs Sénégal 🇸🇳

🗓Dimanche 11 fevrier

Sénégal 🇸🇳 vs USA 🇺🇸#Senegal #wiwsport pic.twitter.com/HHwk4BVLZn

